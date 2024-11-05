РФ пытается сорвать выборы в США, на участках уже были проблемы

Во время выборов люди из РФ "заминировали" избирательные участки.

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РФ пытается сорвать выборы в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что известно:

В США "минируют" избирательные участки

РФ стоит за попыткой сорвать выборы в США

В США продолжаются выборы президента и уже начались проблемы на участках. Во всем обвиняют Россию. Об этом заявил секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, сообщает CNN.

Отмечается, что в этом штате россияне "заминировали" два участка. Эти угрозы поступили из России и они были ложные. Голосование было ненадолго сорвано.

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"Мы слышали угрозы российского происхождения ... В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы будем продолжать очень ответственно относиться к подобным сообщениям", - сказал Раффенспергер.

В то же время пока неизвестно, как именно удалось определить, что угрозы о минировании поступили из РФ.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 3 ноября сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".

Также известно, что президент США Джо Байден обеспокоен относительно возможных последствий президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

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