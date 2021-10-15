Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию

Вакцинация может затронуть и детей / УНИАН

Компании по производству вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech подали запрос на получение лицензии для COVID-вакцинации малолетних детей. Речь идет о детях в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает пресс-служба компании BioNTech 15 октября.

С соответствующим запросом производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Стоит отметить, что это первый подобный шаг таких компаний, который может послужить тому, что в Европе разрешат вакцинацию детей против коронавирусного заболевания.

В свою очередь, представители компаний заверили, что предоставили EMA все необходимые данные, подтверждающие эффективность, безопасность и необходимость вакцинации. Также подали результаты поздних стадий исследования.

В частности, Pfizer и BioNTech уже протестировала вакцину больше чем на 2200 детей возрастом от шести месяцев до 11 лет. При этом детям вводили несколько меньшую дозу, чем взрослым. Результаты исследований увенчались успехом и показали "сильный иммунный ответ". Исходя из этого разработчики уверяют, что вакцина безопасна для детей.

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Читайте такжеЛяшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиковНапомним, пик заболеваемости коронавирусом в Украине очень близко. Эксперты прогнозируют его на конец октября-начало ноября и предостерегают, что в это время в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев.

А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта цифра может достичь куда большего. Вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: