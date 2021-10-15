Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию

Речь идет о детях от шести до одиннадцати лет.
Компании по производству вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech подали запрос на получение лицензии для COVID-вакцинации малолетних детей. Речь идет о детях в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает пресс-служба компании BioNTech 15 октября.
С соответствующим запросом производители обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Стоит отметить, что это первый подобный шаг таких компаний, который может послужить тому, что в Европе разрешат вакцинацию детей против коронавирусного заболевания.
В свою очередь, представители компаний заверили, что предоставили EMA все необходимые данные, подтверждающие эффективность, безопасность и необходимость вакцинации. Также подали результаты поздних стадий исследования.
В частности, Pfizer и BioNTech уже протестировала вакцину больше чем на 2200 детей возрастом от шести месяцев до 11 лет. При этом детям вводили несколько меньшую дозу, чем взрослым. Результаты исследований увенчались успехом и показали "сильный иммунный ответ". Исходя из этого разработчики уверяют, что вакцина безопасна для детей.
Читайте такжеЛяшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиковНапомним, пик заболеваемости коронавирусом в Украине очень близко. Эксперты прогнозируют его на конец октября-начало ноября и предостерегают, что в это время в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев.
А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта цифра может достичь куда большего. Вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.
Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.
Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
- организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;
- заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;
- учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.