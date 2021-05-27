"Родители зажали деньги": в России назвали причину трагедии в казанской гимназии

Казанская трагедия произошла, поскольку гимназия не была под охраной, сообщили в СК России / Reuters

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в гимназии города Казань произошла из-за того, что в учебном заведении не было охраны.

Родители учеников не хотели платить за охрану, рассказал глава ведомства во время военно-научной конференции в Москве, пишет РИА Новости.

"…Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" – "Родители были против" – "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему – родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались…", – поделился Бастрыкин.

Напомним, 11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба, СМИ писали о взрыве. В результате атаки на гимназию погибли двое взрослых и семеро учеников, десятки человек пострадали.

После нападения был задержан возможный стрелок – 19-летний Ильназ Галявиев, который учился в атакованной гимназии. Журналисты узнали, что задержанный признался в совершении преступления. Возможным мотивом преступления является месть.

Стрельбу в гимназии не признали терактом. Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – Убийство двух и более лиц. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Суд 12 мая избрал задержанному меру пресечения – арест на два месяца.