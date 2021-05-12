Казанского стрелка арестовали на два месяца

Галявиев / t.me/bazabazon

Вечером в среду, 12 мая, в России состоялся суд над устроившим стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназом Галявиевым. Преступника завели в зал суда в наручниках и пристегнутым к двум сотрудникам полиции. Перед этим специалисты осмотрели "аквариум" с фонариком.

"Галявиев заявил в суде, что не имеет тяжких заболеваний", - сообщает РИА Новости.

В ходе судебного заселания следователь заявил, что обвиняемый в нападении на школу Галявиев признался в преступлении. Он уточнил, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов.

Свою вину казанский стрелок признал, но добавил, что уверен в справедливости и обоснованности своих действий.

По словам следователя, за это преступление Галявиеву грозит пожизненное.

"Подозреваемый в стрельбе в школе в Казани Ильназ Галявиев в день нападения на учебное заведение установил на первом этаже взрывное устройство", - уточняет ТАСС в Telegram.

После непродолжительного совещания суд принял решение арестовать стрелка на два месяца.

Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении Галявиева по статье терроризм пока не рассматривается. Он также подтвердил в суде, что у напавшего на школу Галявиева не было сообщников.

Прокурор также рассказал, что обвиняемому в нападении на школу будут проводить психиатрическую экспертизу.

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