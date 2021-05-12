Казанского стрелка арестовали на два месяца

Обвиняемый в нападении на школу Галявиев признался в преступлении. Следователь уточнил, что он сделал в школе не менее 17 выстрелов.
Вечером в среду, 12 мая, в России состоялся суд над устроившим стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназом Галявиевым. Преступника завели в зал суда в наручниках и пристегнутым к двум сотрудникам полиции. Перед этим специалисты осмотрели "аквариум" с фонариком.
"Галявиев заявил в суде, что не имеет тяжких заболеваний", - сообщает РИА Новости.
В ходе судебного заселания следователь заявил, что обвиняемый в нападении на школу Галявиев признался в преступлении. Он уточнил, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов.
Свою вину казанский стрелок признал, но добавил, что уверен в справедливости и обоснованности своих действий.
По словам следователя, за это преступление Галявиеву грозит пожизненное.
"Подозреваемый в стрельбе в школе в Казани Ильназ Галявиев в день нападения на учебное заведение установил на первом этаже взрывное устройство", - уточняет ТАСС в Telegram.
После непродолжительного совещания суд принял решение арестовать стрелка на два месяца.
Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении Галявиева по статье терроризм пока не рассматривается. Он также подтвердил в суде, что у напавшего на школу Галявиева не было сообщников.
Прокурор также рассказал, что обвиняемому в нападении на школу будут проводить психиатрическую экспертизу.
Галявиев встретил решение суда о своем аресте без эмоций
Стрельба в казанской гимназии – что нужно знать:
- Злоумышленник 11 мая открыл огонь в гимназии №175, погибли девять человек – двое взрослых и семеро учащихся, есть десятки пострадавших. СМИ писали, что нападавший также устроил взрыв.
- По подозрению в нападении на гимназию задержали 19-летнего бывшего ученика атакованной гимназии Ильназа Галявиева.
- Во время допроса парень сказал, что осознал себя богом, а потом "начал пробуждаться монстр".
- Начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – (Убийство двух и более лиц). Задержанному грозит пожизненное заключение.
- Подозреваемый в совершении массового убийства в гимназии в российском городе Казань – Ильназ Галявиев – имел заболевание головного мозга, диагноз поставили в 2020 году.