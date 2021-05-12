Стало известно, чем болел "казанский стрелок"

Задержанный обращался к медикам из-за сильных болей.
Подозреваемый в совершении массового убийства в гимназии в российском городе Казань – Ильназ Галявиев – имел заболевание головного мозга, диагноз поставили в 2020 году.
Парень не раз обращался за медпомощью из-за сильных головных болей, приводит сведения представителя Следственного комитета Светланы Петренко РИА Новостию.
По ее словам, Галявиев не находился на учете у психиатра.
"…Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", – заявила представительница ведомства.
Петренко также сообщила, что с начала 2021 года близкие замечали в поведении парня вспыльчивость и агрессивность.
Ранее журналисты узнали, что Ильназ Галявиев признался силовикам в массовом убийстве в гимназии в Казани.
Стрельба в казанской гимназии – что нужно знать
- Злоумышленник 11 мая открыл огонь в гимназии №175, погибли девять человек – двое взрослых и семеро учащихся, есть десятки пострадавших. СМИ писали, что нападавший также устроил взрыв.
- По подозрению в нападении на гимназию задержали 19-летнего бывшего ученика атакованной гимназии Ильназа Галявиева.
- Во время допроса парень сказал, что осознал себя богом, а потом "начал пробуждаться монстр".
- Начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – (Убийство двух и более лиц). Задержанному грозит пожизненное заключение.