Стало известно, чем болел "казанский стрелок"

У Ильназа Галявиева были проблемы с головным мозгом / Скриншот

Подозреваемый в совершении массового убийства в гимназии в российском городе Казань – Ильназ Галявиев – имел заболевание головного мозга, диагноз поставили в 2020 году.

Парень не раз обращался за медпомощью из-за сильных головных болей, приводит сведения представителя Следственного комитета Светланы Петренко РИА Новостию.

По ее словам, Галявиев не находился на учете у психиатра.

"…Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", – заявила представительница ведомства.

Петренко также сообщила, что с начала 2021 года близкие замечали в поведении парня вспыльчивость и агрессивность.

Ранее журналисты узнали, что Ильназ Галявиев признался силовикам в массовом убийстве в гимназии в Казани.

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