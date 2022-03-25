Росавиация "слила" планы Путина: война в Украине продлится еще неделю

Впервые воздушное пространство было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину / Reuters

Действие режима закрытого неба для гражданской авиации в России должно было закончиться 26 марта. Однако, российские авиационные власти продлили запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной части РФ до 3:45 по московскому времени пятницы, 1 апреля.

Ранее подобный запрет продлевался четыре раза - до 8, 14, 20 и 26 марта. А впервые воздушное пространство над южными и центральными регионами России было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину - с 24 февраля 2022 года.

Как сообщается в сообщении Росавиации, принимать и отправлять рейсы не смогут аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Для перевозки пассажиров рекомендуется использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Другие аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Как сообщал Главред, 22 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал сроки победы Украины над российским оккупантами.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - сказал Арестович.

По его словам, возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

Другие новости: