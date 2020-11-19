России "светят" новые санкции из-за отравления Навального

Алексей Навальный

В среду, 18 ноября, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального и призвала Белый дом ввести санкции.

В частности, конгрессмены призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского от 2012 года и так называемого Глобального акта о правах человека имени Магнитского. Санкции предлагается ввести против виновных в отравлении политика, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление, пишет DW.

Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.

Законодатели также призвали администрацию США "поддержать международные или многосторонние усилия для обеспечения независимого, беспристрастного и тщательного расследования", а правительство РФ - сотрудничать в проведении такого расследования.

Отметим, что резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят сугубо рекомендательный характер.

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