России "светят" новые санкции из-за отравления Навального

Среди прочего предложено заморозить виновным в преступлении их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.
В среду, 18 ноября, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального и призвала Белый дом ввести санкции.
В частности, конгрессмены призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского от 2012 года и так называемого Глобального акта о правах человека имени Магнитского. Санкции предлагается ввести против виновных в отравлении политика, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление, пишет DW.
Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.
Законодатели также призвали администрацию США "поддержать международные или многосторонние усилия для обеспечения независимого, беспристрастного и тщательного расследования", а правительство РФ - сотрудничать в проведении такого расследования.
Отметим, что резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят сугубо рекомендательный характер.
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Отравление Навального - что было ранее:
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
- Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
- 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.