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Россия буксует на Донбассе и рискует потерять темп, заданный захватом Лисичанска – разведка Британии

14 июля 2022, 10:41

За последние 72 часа оккупанты РФ не смогли достичь значительного продвижения на Донбассе.

Войска РФ Донбасс
Россия воюет старым оружием и использует советскую тактику - британская разведка / Коллаж УНИАН

Оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава. Однако за последние 72 часа вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", - отмечается в сводке.

Также указывается, что планам войск России препятствует ряд проблем, связанных с устаревшими транспортными средствами, оружием и советской тактикой, которая не позволяет быстро перегруппировать войска в том случае, если они не применяются в подавляющей массе. Сейчас оккупанты не могут массово задействовать войска.

Помимо этого, как полагают британцы, несмотря на переговоры по зерну, политический диалог между Украиной и Россией относительно завершения войны на данный момент расценивается как маловероятный сценарий.

"Несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", - подчеркнули в разведке Великобритании.

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Война России против Украины на Донбассе

Военный эксперт Петр Черник ранее заявил, что эффективные удары армии Украины по складам оккупантов РФ осложняют запуск их планов. Но обстановка по-прежнему остается непростой. Согласно прогнозу эксперта, захватчикам понадобится несколько дней на восстановление логистики, после чего начнется новая волна битвы за Донбасс.

В британской разведке полагают, что армия России нацелились на получение контроля над трассой Е40, соединяющей Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги оккупанты ведут обстрелы с захваченного Изюма Харьковской области. Россияне ожидают, что контроль над дорогой обеспечит им преимущество в дальнейшем продвижении в Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ с ракетными системами залпового огня HIMARS захватили инициативу на поле боя. Украинские войска успешно бьют по логистике и системе военного управления российских оккупантов. Наступление России приостановлено по всем направлениям, в том числе, и на Донбассе.

Другие новости:

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