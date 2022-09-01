Россия несет потери и испытывает дефицит человеческих ресурсов - AP

У России не хватает живой силы - СМИ / t.me/DIUkraine

В России наблюдается острая нехватка войск, которую страна-агрессор пробует решить разными путями - принуждая солдат, раненных в ходе войны, возвращаться в строй, используя частные охранные компании и даже призывая на службу заключенных из тюрем, пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника на условиях анонимности.

По словам американского чиновника, в ближайшее время министерство обороны России будет призывать на службу осужденных преступников "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Некоторые российские военные аналитики предположили, что значительная роль будет отведена добровольцам, что отражает опасения Кремля по поводу возможных последствий попытки увеличить призыв.

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил журналистам, что, по оценкам США, Россия понесла тяжелые потери в первые месяцы войны против Украины.

"На войне много тумана, но, думаю, можно с уверенностью сказать, что российские потери, вероятно, составили 70-80 тыс. человек менее чем за шесть месяцев, – сказал он. – Сюда входят убитые и раненые, и это число может быть немного меньше или немного больше, но, думаю, приблизительно такое".

На протяжении войны США регулярно понижали уровень секретности и публиковали данные разведки, чтобы раскрыть планы российских операций по дезинформации или привлечь внимание к трудностям России в ведении войны с Украиной.

В начале этой недели администрация Байдена сообщила, что Россия столкнулась с техническими проблемами с беспилотниками иранского производства, приобретенными у Тегерана для использования в войне в Украине.

В течение нескольких дней августа в Россию доставлялись беспилотники Mohajer-6 и Shahed, что, как предположила администрация Байдена, является частью плана России по приобретению иранских беспилотников для использования в Украине.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России. Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап продлится 2-3 месяца до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон ожидать не следует – войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что решающий период в войне Москвы против Киева будет осенью. В сентябре-октябре ожидается активизация боев. Интенсивность боевых действий может снизиться в ноябре. Горячая фаза войны может наступить весной 2023 года.

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