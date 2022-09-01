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РФ из-за провала оккупантов поставила новый дедлайн для захвата востока Украины

1 сентября 2022, 16:54

Ранее российские оккупанты заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Донецкая область, Донбасс, российские военные
Донецкая область / @vysotskiy.ap, npr.org

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские войска на фоне неудач на фронте скорректировали планы по захвату украинской Донецкой области.

Как сообщил Громов на брифинге, оккупанты передвинули крайний срок захвата Донбасса на 15 сентября 2022 года.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - заявил он.

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Отметим, ранее российские оккупанты заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России. Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап продлится 2-3 месяца до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон ожидать не следует – войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что решающий период в войне Москвы против Киева будет осенью. В сентябре-октябре ожидается активизация боев. Интенсивность боевых действий может снизиться в ноябре. Горячая фаза войны может наступить весной 2023 года.

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