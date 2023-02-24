Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

Есть информация, что Россия хочет купить у китайских производителей такие дроны, которые способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Россия тайно хочет купить сотни китайских дронов-камикадзе - Der Spiegel / коллаж ua.depositphotos.com и The Standard

Страна-агрессор, Россия, по всей вероятности, начала обсуждения возможности закупки у компании Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударных дронов. Об этом сообщает немецкое авторитетное издание Der Spiegel.

По данным журнала, Bingo согласилась изготовить и испытать сто прототипов беспилотников ZT-180 перед поставками их минобороны России до апреля нынешнего года. Всю партию могут передать уже весной.

Как говорят эксперты, такие дроны способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению собеседников Der Spiegel, их конструкция, скорее всего, похожая на активно используемый русскими оккупантами иранский дрон Shahed-136.

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"Следующим шагом Bingo, как сообщается, планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы страна могла производить около 100 беспилотников в месяц самостоятельно", — пишет издание.

Есть информация, что в 2022 году у официального Пекина уже были планы предоставить армии русских агрессоров значительную помощь. По данным Der Spiegel, компании, подконтрольные армии Китая, собирались поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей. И, по всей видимости, разработали планы подделки транспортных документов − чтобы запчасти для военных самолетов выглядели как запасные части для гражданской авиации.

Как пишет CNN, в МИД КНР в категорическом тоне отрицают сведения о планах продать стране-агрессору, России, беспилотники. Пресс-секретарь ведомства Ван Вэнь Бинь заявил - официальный Пекин применяет "ответственный подход" к военному экспорту и "не продает оружие в зоны конфликтов".

Мирный план Китая по войне в Украине

18 февраля американский телеканал CNN сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

Позже постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

Тем временем, по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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