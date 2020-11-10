Россия выплатит Навальному компенсацию​: названа причина

Правительство России должно выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тысяч евро компенсации.
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному Европейский суд по правам человека назначил 8,5 тысячи евро компенсации за незаконное задержание во время митинга 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в знак протеста против фальсификации президентских выборов.
Вместе с Алексеем Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько. Как сообщается на сайте суда, в пользу Гунько ЕСПЧ взыскал с РФ 7,5 тысяч евро.
Причиной такого решения является нарушение прав Навального и Гунько во время подавления протестов оппозиции в мае 2012 года.
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"Действия российских властей во время протестов являются нарушением Европейской конвенции по правам человека", - говорится в решении Европейского суда по правам человека.
В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека:
- запрет бесчеловечного обращения;
- право на безопасность и свободу;
- право на справедливое следствие;
- право на свободу собраний.
В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции – запрещение пыток. Отметим, обращение в ЕСПЧ Навальный подавал 8 лет назад.
Алексей Навальный - о чем ранее сообщал Главред:
- Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального. Под европейские ограничения попали 6 человек, среди которых – директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре российских чиновника.
- Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.
- Навальный был госпитализирован в немецкую клинику Шарите. В Германии установили, что он был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Данные выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.