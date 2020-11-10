Россия выплатит Навальному компенсацию​: названа причина

ЕСПЧ взыскал с России 8 500 евро в пользу Навального / Reuters

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному Европейский суд по правам человека назначил 8,5 тысячи евро компенсации за незаконное задержание во время митинга 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в знак протеста против фальсификации президентских выборов.​

Вместе с Алексеем Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько. Как сообщается на сайте суда, в пользу Гунько ЕСПЧ взыскал с РФ 7,5 тысяч евро.​

Причиной такого решения является нарушение прав Навального и Гунько во время подавления протестов оппозиции в мае 2012 года.

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"Действия российских властей во время протестов являются нарушением Европейской конвенции по правам человека", - говорится в решении Европейского суда по правам человека.

В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека:

запрет бесчеловечного обращения;

право на безопасность и свободу;

право на справедливое следствие;

право на свободу собраний.

В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции – запрещение пыток. Отметим, обращение в ЕСПЧ Навальный подавал 8 лет назад.

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