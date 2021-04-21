Россияне высылают группу дипломатов США из страны в ответ на санкции

В ближайшее время, говорят в МИД РФ, последуют дальнейшие ответные меры на последнюю, самую свежую, волну специальных антироссийских санкций США.
21 апреля в МИД России вызвали заместителя руководителя дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартла Гормана, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Говорится, что всем указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая нынешнего года.
Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генконсульства РФ в Нью-Йорке, ранее объявленных "persona non grata".
В ближайшее время, говорят в МИД, последуют дальнейшие ответные меры на последнюю волну новых антироссийских санкций США.
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Задержание в РФ консула Украины Сосонюка – о чем сообщалось ранее:
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
- Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.