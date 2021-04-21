Россияне высылают группу дипломатов США из страны в ответ на санкции

Россияне высылают групп дипломатов США из страны в ответ на санкции / Reuters

21 апреля в МИД России вызвали заместителя руководителя дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартла Гормана, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Говорится, что всем указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая нынешнего года.

Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генконсульства РФ в Нью-Йорке, ранее объявленных "persona non grata".

В ближайшее время, говорят в МИД, последуют дальнейшие ответные меры на последнюю волну новых антироссийских санкций США.

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