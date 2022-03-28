Российский оппозиционер оценил шансы на свержение Путина

Путину пока ничего не угрожает, считает Яковенко / Фото Reuters

Хозяин Кремля Владимир Путин проигрывает войне с Украиной, но побеждает внутри России. Информационная война действительно сработала.

Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"На самом деле у Путина ничего не получается вовне, он катастрофически проигрывает в войне с Украиной, но побеждает внутри России. Тут ему пока ничего не угрожает", - сказал Яковенко.

По его словам, потери России в Украине огромны, но обычные граждане о них ничего не знают.

"Что же касается настроения у граждан России, то они в подавляющем большинстве ничего про эти потери не знают. А если такая информация попадает в их поле зрения в социальных сетях, они отказываются, отворачиваются, говорят, что это все вранье", - отметил политик.

Он добавил, что все в России понимают, что от них ничего не зависит, а любая попытка изменить ситуацию чревата.

Для защиты путинского режима в РФ могут быть использованы большие силы, чем для войны в Украине, но сейчас особого протеста нет.

Читайте такжеМирного договора между Киевом и Москвой не будет, пока каждая сторона верит в победу - Bloomberg"Если говорить о соотношении сил, которые сейчас участвуют в войне против Украины, и о силах, которые в случае чего бросаются на подавление внутренних выступлений, то оно будет в сторону последних. Внутренних сил больше, и они более боеготовы. 350 тысяч – Росгвардия, плюс нацполиция, плюс ФСБ и так далее", - сказал Яковенко.

"Но в принципе под ружьем стоят. Правда, сейчас Росгвардия используется и в Украине, но здесь надо сказать, что воевать она не умеет. Но для разгона безоружных граждан она подготовлена", - отметил российский оппозиционер.

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, которые настроены против нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Их цель – скорейшее отстранение президента РФ от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

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