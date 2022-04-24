РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России / Фото: panthermedia/vostock-photo

Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в Россию. Попы расселяют депортированных граждан Украины по церквям и монастырям, говорится в расследовании Следствие.Инфо.

Журналисты проекта выяснили, что министерство чрезвычайных ситуаций России передает РПЦ информацию о депортированных украинцах. Затем попы расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.

Проекту удалось взломать переписку РПЦ и российского министерства. В ней обнаружилось, что с первого дня войны в Украине ведомство ежедневно посылает попам данные о ходе боевых действий, количестве вывезенных украинцев и маршрутах перемещений.

На основе расследования журналисты создали карту заведений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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