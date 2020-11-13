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"Русофобские антитела пройдут быстро": Песков увидел, что Украина теряет иммунитет к влиянию РФ

13 ноября 2020, 11:30

Пресс-секретарь Путина окрестил украинцев "родственным" народом.

Песков
Дмитрий Песков прокомментировал результаты местных выборов в Украине/ Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинцам искусственно насадили "русофобские антитела", но этот "антироссийский иммунитет" скоро пройдет.

Об этом Песков заявил в интервью RT.

По словам пресс-секретаря Путина, россияне и украинцы "остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими, народами". Песков считает, что за последние годы руководство Украины "изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе" по отношению к России.

"Но мы не думаем, что это долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - сказал Песков.

Он добавил, что прошедшие местные выборы-2020 и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что сближение России и Украины является неизбежным.

"Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация", - говорил Путин.

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