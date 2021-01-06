С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением

Александр Лукашенко заявил о том, что Владимир Путин является для него другом.
Александр Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В интервью программе Действующие лица, фрагмент которой опубликован в Telegram, Лукашенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин является для него другом.
"Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом", - сказал он.
В то же время Лукашенко отметил, что он не испытывает таких чувств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - добавил Лукашенко.
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Ранее Лукашенко заявил о том, что не является врагом белорусскому народу и самому себе и только выборы могут решить вопрос с тем, если он не нравится белорусам.
Протесты в Беларуси:
- В стране в начале августа прошли выборы президента и вспыхнули массовые акции протеста. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что по официальным данным Александр Лукашенко лидировал в избирательной гонке с огромным отрывом. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях.
- Участники акций протестов требовали перемен, а силовики жестоко с ними расправлялись – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Западные страны осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы.
- Лукашенко решил остаться на посту президента, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным белорусским лидером, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября.