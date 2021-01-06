С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

Александр Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью программе Действующие лица, фрагмент которой опубликован в Telegram, Лукашенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин является для него другом.

"Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом", - сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что он не испытывает таких чувств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - добавил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко заявил о том, что не является врагом белорусскому народу и самому себе и только выборы могут решить вопрос с тем, если он не нравится белорусам.

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