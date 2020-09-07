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"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков

7 сентября 2020, 10:44

Глава МВД Беларуси Юрий Караев считает, что в ходе протестов силовики пострадали больше, чем протестующие.

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В ходе протестов в Беларуси силовики применяли к людям чрезмерную силу / TUT.by

Милиция Беларуси – самая гуманная в мире. В то время как силовые структуры "троллят какими-то синяками", в больницах находятся 30 силовиков с "тяжелыми увечьями", пострадавших в ходе массовых протестов на территории страны.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, сообщает Tut.by.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен", - сказал чиновник.

По его словам, милиции постоянно напоминают о "синяках", тогда как в период с 9 по 10 августа некоторые лица умышленно совершили 8 наездов на силовиков при помощи своих транспортных средств.

Караев утверждает, что некоторые силовики серьезно пострадали – 30 человек находятся в больнице.Читайте также"В камере – нет": замглавы МВД Беларуси сделал новое заявление об избиениях людей в Беларуси

"У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?" – заявил министр.

Напоследок он вспомнил о случае в Могилевской области, где, по словам Караева, люди в состоянии алкогольного опьянения пытались сжечь автомобиль ГАИ.

"Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места", - подчеркнул чиновник.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

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