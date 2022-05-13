Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист / коллаж ua.depositphotos.com/

Руководство Европейского союза все еще готовит новый, шестой по счету, пакет санкции против России общим решением ‒ в том числе с эмбарго на поставки нефти. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что 6-й пакет санкций против России следует рассматривать как пакет, по-видимому, отвергая идею о том, что только некоторые его аспекты, такие как списки, могут быть одобрены, в то время как нефтяное эмбарго будет одобрено позже", - отметил он.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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