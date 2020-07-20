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"Лживые провокаторы": Кадыров пригрозил США оружием и вызвал на бой

Глава Чечни раскритиковал санкции Госдепа против него и его семьи.

20 июля 2020, 22:05
Кадыров обнародовал фото с пулеметами - фото Телеграм

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на решение США ввести против него новые санкции за нарушения прав человека. Он обнародовал в Telegram фото с пулеметами и обращением к госсекретарю США Майку Помпео.

"Помпео, мы принимаем бой. Далее будет интереснее", - написал Кадыров, не объяснив, какой именно бой он принимает, и кто ему его объявил.

В следующем посте он не стал отрицать, что нарушает права человека, но выразил недоумение, при чем здесь его жена и дочери.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?" - написал Кадыров, назвав Госдепартамент США "интриганами и провокаторами".

Он заявил, что у его жены и дочерей нет "интересов" в США и Европе.

Санкции США против Кадырова

Как ранее писал Главред, 20 июля Госдеп США решил внести Кадырова, его жену и двух дочерей в список нарушителей прав человека, запретив им въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепартаменте считают Кадырова ответственным за многочисленные нарушения прав человека, "включая пытки и внесудебные казни".

Рамзан Кадыров санкции новости России новости США новости Чечни Майкл Помпео
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