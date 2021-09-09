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Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане

9 сентября 2021, 07:31
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Когда Соединенные Штаты уйдут, то они оставят после себя вакуум, и эта пустота будет заполнена плохими парнями, сказал Андерс Фог Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО
Андерс Фог Расмуссен прокомментировал сделку Трампа и Талибов / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал катастрофой сделку экс-президента США Дональда Трампа с талибами о выводе американских войск из Афганистана.

По его словам, нельзя было говорить боевикам радикального движения Талибан о дате выхода войск США из страны, потому что благодаря этому талибы смогли победить, передает Sky News.

"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.

"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - добавил он.

Читайте также"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за АфганистанРасмуссен считает, что договоренности должны были быть основаны не на конкретной дате вывода войск, а на условиях, которые должны были выполнить талибы. В частности, Трампу следовало сказать, что вывод войск произойдет только после того, как Талибан вступит с афганским правительством в политическое урегулирование, которое обеспечит переход мирного общества к новому правительству.

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"Из этого следует извлечь один урок... когда Соединенные Штаты уйдут, то они оставят после себя вакуум, и эта пустота будет заполнена плохими парнями. И это именно то, что мы видели в Афганистане", - сказал Расмуссен.

Справка. Андерс Фог Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год и был премьер-министром Дании до 2009 года.

Сделка Трампа с талибами

Во время каденции Дональда Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с Талибаном. Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Вывод войск США из Афганистана

В полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.

Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия.

Ранее Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана не только граждан Украины, но и других стран.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

viber
НАТО Талибан Афганистан Дональд Трамп Андерс Фог Расмуссен новости Афганистана
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