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Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборону

15 декабря 2021, 22:18

Документ был принят 89 голосами против 10 и был направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Сенат США
Сенат США / Reuters

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму 778 млрд долларов - он предусматривает выделение 300 млн долларов на оказание военной помощи Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что США якобы отложили поставку военной помощи Украине на 200 млн.

Как пишет издание Axios, документ был принят 89 голосами против 10, проект оборонного бюджета на общую сумму 770 млрд долларов был направлен на подпись президенту Джо Байдену спустя пару недель после задержки. Проект бюджета на оборону принимается ежегодно - он предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона.

Данный документ предусматривает выделение 300 млн долларов на оказание поддержки Украине - это на 50 млн больше, чем запрашивал президент Байден, включая 75 млн долларов на поставки летального вооружения.

Тем не менее, в проект бюджета не вошла поправка, предусматривающая санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG: ее авторами стали сенаторы от Республиканской партии Боб Менендес и Джим Риш.

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В целом, проект закона предусматривает выделение 770 млрд долларов на военные расходы - это на 25 млрд больше, чем просил Байден. Кроме того, это примерно на 5% больше, чем было прописано в прошлогоднем оборонном бюджете.

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Военная помощь США Украине

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Также в Украину могут отправить военных советников.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки в оборонный бюджет.

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