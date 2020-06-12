Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ

В Германии пока осторожно комментируют сложившуюся ситуацию / Sputnik Эстония

Новые санкции США против газопровода Северный поток-2 могут обернуться серьезными проблемами для Германии. Под американское эмбарго наверняка попадут немецкие государственные ведомства и компании, которые прямо или опосредованно связаны с проектом Газпрома.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ Министерства экономики Германии.

В документе речь идет о том, что американские санкции, которые затронут всех участников проекта Северный поток-2, могут коснуться компаний, обеспечивающих страховую поддержку Nord Stream-2, а также тех фирм, которые занимались модернизацией трубопроводной сети.

Кроме того, под санкции могут попасть государственные органы, которые занимались проведением контроля, инспекцией, выдачей соответствующих сертификатов и оказанием других услуг проекту Северный поток-2.

Также приводится и комментарий главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, говорить о возможных последствиях американских санкций бессмысленно – Берлин считает, что такие меры идут в разрез с международным правом.

Напомним, в Сенате США зарегистрирован законопроект, согласно которому американцы планируют ввести дополнительный пакет санкций против газопровода Северный поток-2. Под санкции может попасть широкий перечень компаний, оказывающих услуги по строительству и обслуживанию газовой трубы.