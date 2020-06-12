УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ

12 июня 2020, 15:29

Под американские санкции могут попасть государственные ведомства Германии.

Северный поток 2
В Германии пока осторожно комментируют сложившуюся ситуацию / Sputnik Эстония

Новые санкции США против газопровода Северный поток-2 могут обернуться серьезными проблемами для Германии. Под американское эмбарго наверняка попадут немецкие государственные ведомства и компании, которые прямо или опосредованно связаны с проектом Газпрома.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ Министерства экономики Германии.

В документе речь идет о том, что американские санкции, которые затронут всех участников проекта Северный поток-2, могут коснуться компаний, обеспечивающих страховую поддержку Nord Stream-2, а также тех фирм, которые занимались модернизацией трубопроводной сети.

Кроме того, под санкции могут попасть государственные органы, которые занимались проведением контроля, инспекцией, выдачей соответствующих сертификатов и оказанием других услуг проекту Северный поток-2.

Также приводится и комментарий главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, говорить о возможных последствиях американских санкций бессмысленно – Берлин считает, что такие меры идут в разрез с международным правом.

Напомним, в Сенате США зарегистрирован законопроект, согласно которому американцы планируют ввести дополнительный пакет санкций против газопровода Северный поток-2. Под санкции может попасть широкий перечень компаний, оказывающих услуги по строительству и обслуживанию газовой трубы.

санкции США новости Германии Северный поток-2 экономика энергетика
Сейчас вы просматриваете новость «Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:34
Украина получила от МВФ новый транш: названа сума
15:29
Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ
15:22
Украине необходимо ввести пошлины на российские нефтепродукты – эксперт
15:16
Как убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символ
15:09
"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП Видео
14:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
14:30
Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты
14:27
Пропали дети: ЧП в санатории под Киевом
14:27
"Не забудьте аптечку": в Украину идут похолодание и смерчи – синоптик Видео
14:14
Украина в шаге от ужесточения карантина: в Минздраве назвали области, где бушует COVID-19
14:08
Жена Зеленского подхватила коронавирус Видео
13:44
"Мытець" снова не смог: почему Вакарчук покидает украинский политический гадюшник мнение
13:43
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
13:43
В суде против Михаила Ефремова будет выступать звездный адвокат
13:28
Кабмин открывает пункты пропуска в аэропортах: граждане каких стран смогут прилететь в Украину
13:19
Коронавирус в Украине и мире 12 июня: число зараженных превысило новую психологическую отметку
12:58
Боль в колене: причины и лечение
12:56
Чистый яд: чем опасен молодой картофель и как его правильно готовить
12:52
Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать
12:48
Известного журналиста Павла Казарина обвинили в получении паспорта РФ. Он признался, что это правда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять