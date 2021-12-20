Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду

Газпром резко снизил поставки газа в Европу через Польшу / Reuters

Цена на газ в Европе вновь выросла и по данным на понедельник, 20 декабря, составляет около 1700 долларов за одну тысячу кубометров. Россия на фоне ожидания первых морозов снижает прокачку газа по магистрали Ямал-Европа, с точки зрения физических поставок труба может балансировать на грани остановки. Газпром проводит технические работы по Северному потоку-2 и начал заполнять вторую нитку трубопровода газом.

Согласно данным лондонской биржи ICE Futures, цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на январь составляет около 1700 долларов за тысячу кубических метров.

Газпром снижает транзит газа в Европу

Топливо подорожало из-за снижения Газпромом поставок газа по магистрали Ямал-Европа. Как сообщал Интерфакс, в воскресенье, 19 декабря, Россия забронировала только 4,3% мощностей для транзита газа через Польшу на 20 декабря. На аукционе для брони предлагались мощности по поставкам газа объемом 89,1 млн куб. м в сутки, в то время как россияне забронировали 3,8 млн кубометров. Таким образом, трубопровод оказался фактически на грани остановки.

Вторая нитка СП-2 заполняется газом

В компании Nord Stream AG заявили о продолжении технических работ по газопроводу Северный поток-2. В пятницу, 17 декабря, стартовало заполнение газом второй нитки трубопровода. До этого по второй нитке успешно завершились пусконаладочные работы, которые проводились с целью контроля целостности магистрали.

Газпром завершил поставки газа через Украину на 2021 год

Пресс-служба Газпрома 15 декабря сообщила, что Газпром уже прокачал 40 миллиардов кубометров газа в Европу через территорию Украины. Такие объемы поставок прописаны в транзитном договоре. В компании заявили о выполнении обязательств.

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Читайте такжеСША и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от УкраиныНапомним, ранее в управляющей компании ГТС Украины заявили, что Газпром в 2021 году прокачал на 30% меньше объемов газа через украинскую территорию, чем в прошлом году. Всего Россия поставила в страны ЕС 145 миллиардов кубометров топлива – это минимальный показатель за последние 6 лет.

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и транзит газа через Украину

Цена на газ в Европе начала резко расти еще в августе на фоне разразившегося газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива в странах ЕС регулярно достигала рекордных показателей. К примеру, 6 октября цена резко выросла до 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сказал, что Газпром готов увеличить поставки газа на 15%. После этого заявления цена резко снизилась до 988 долларов.

16 декабря средняя стоимость тысячи кубометров газа в Европе составляла около 1519 долларов. Это был максимальный показатель с начала октября. Цена возросла после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации Северного потока-2.

Газовый кризис в Европе связывают с рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в хранилищах и отказ Газпрома прокачивать дополнительные объемы топлива путем украинской ГТС. Россия ждет запуска своей магистрали Северный поток-2, чтобы запустить транзит газа в обход Украины.Читайте такжеРезкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибыли

Контракт Газпрома и Нафтогаза на транзит топлива через Украину заканчивается в 2024 году. В июле Штаты и ФРГ договорились о сделке, согласно которой Германия в условиях запуска Северного потока-2 должна помочь Киеву продлить договор еще на 10 лет.

Впрочем, в Кремле сказали, что РФ не заинтересована в продлении договора на транзит газа через Украину в Европу. Москва видит свою выгоду только в том случае, если страны ЕС будут закупать больше газа. Пока нет такого запроса, россияне не считают этот вопрос актуальным.

Глава управляющей компанией ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что Россия уже зимой может остановить транзит газа путем украинской газотранспортной системы. В таком случае работу магистрали запустят в режиме реверса.

16 декабря немецкий регулятор объявил о том, что сертификация Северного потока-2 не будет завершена в первой половине 2022 года. Причиной тому является несоответствие проекта немецкому законодательству. Запуск трубопровода откладывается минимум до лета следующего года.