Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилища

Газпром снижает мощность трубопровода Ямал-Европа с 163 до 40 миллионов кубометров в сутки / УНИАН

Европа на фоне шантажа России из-за Северного потока-2, высоких цен на топливо и снижения поставок газа через территории Польши и Украины, стремительно отбирает топливо из газовых хранилищ. Наполненность европейских ПХГ газом сократилась уже до 62,9 миллиарда кубометров – это 58,3% от их объема. Запасов на 22 млрд. куб. м меньше, чем было в 2020 году. Газпром вновь не стал резервировать мощность магистрали Ямал-Европа и снизил прокачку газа через Украину с 109 миллионов кубометров до 87,7 млн. куб. м в сутки. Об этом заявил руководитель управляющей компании украинской ГТС Сергей Макогон.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что российская корпорация Газпром уменьшила прокачку газа в страны Евросоюза путем Польши и Украины. Вследствие этого Европа начала отбирать газ из ПХГ рекордными темпами. Отбор газа из европейских подземных газовых хранилищ составил 762 миллиона кубометров. Для текущего газового дня установлен рекорд по отбору топлива с 2011 года.

Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду"Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 по подъему газа для этого дня. В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году", - отметил Макогон.

Руководитель ОГТСУ напомнил, что Газпром снова отказался резервировать мощности магистрали Ямал-Европа для поставок газа в страны Евросоюза и снизил транзит газа через Украину со 109 миллионов кубометров в сутки до 87,7 млн. куб.м.

По его словам, сокращение прокачки газа в Европу в период, когда цена на газ на европейских рынках бьет рекорды, свидетельствует о том, что маневры Газпрома продиктованы политическими намерениями. Цель таких действий – усилить давление на Евросоюз, чтобы заставить европейцев ввести в эксплуатацию газопровод СП-2 на своих условиях.

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"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла 2000 долларов, говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие цель увеличить давление на ЕС по запуску "Северного потока-2" на условиях РФ", - подчеркнул Сергей Макогон.

Россия снизит мощность трубы Ямал-Европа до 40 млн кубометров в сутки

Как сообщает Интерфакс, на компрессорной станции Смоленская трубопровода Ямал-Европа, работа которого фактически остановлена, 24-25 декабря обновляют программное обеспечение. В Газпроме заявили, что по окончании таких мероприятий мощность газопровода снизится со 163 миллионов кубометров в сутки до 40 млн. куб. м.

Мощности магистрали Ямал-Европа не бронируются Газпромом уже четвертые сутки. Магистраль используется исключительно для доставки газа в Польшу. Заявок на транзит топлива в Германию компания не резервировала. Западная часть трубы работает в режиме реверса, топливо перекачивается с территории немецкого государства в Польшу.

Газовый кризис в Европе и шантаж Газпрома из-за Северного потока-2

Стремительный рост цены на газ в Европе начал фиксироваться в августе текущего года в связи с газовым кризисом. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно била рекорды. Предпоследним рекордом стало подорожание газа 6 октября до 1924 доллара. Тогда президент РФ Путин сказал, что Газпром готов увеличить прокачку газа в страны ЕС на 15%, и цена снизилась до 988 долларов.

Стоимость газа в странах ЕС 16 декабря дошла до отметки в 1519 долларов. Подорожание связывали с заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая подтвердила остановку сертификации газопровода Северный поток-2 немецким регулятором.Читайте такжеСША и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от Украины

20 декабря цена на газ в ЕС выросла уже до 1700 долларов. Газпром отказался от брони мощностей трубопровода Ямал-Европа. Из предложенных 89,1 миллиона кубометров россияне забронировали только 3,8 млн. куб.м., из-за чего газопровод фактически оказался на грани остановки.

21 декабря стоимость газа в Европе взлетела до отметки выше 2000 долларов за 1 тысячу кубических метров. Это новый исторический рекорд. Газпром не бронировал мощности трубопровода Ямал-Европа, в результате чего работа трубы была остановлена.

Цена на газ в Европе 23 декабря на фоне сообщений об идущих в страны ЕС танкеров с сжиженным природным газом снизилась на 20% и составила около 1600 долларов.

24 декабря стоимость тысячи кубометров топлива в ЕС составляет до 1300 долларов.

Газовый кризис в Европе связан с рядом причин, среди которых выделяют низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах после холодной зимы и отказ Газпрома от прокачки дополнительных объемов газа путем украинской ГТС. Россия не бронирует мощности украинской газотранспортной системы, ожидая запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в Европу в обход Украины.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, россияне на 2021 год заранее забронировали меньше мощностей украинской ГТС для прокачки топлива в Европу, а теперь поставили ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо проблемы с дополнительными поставками топлива через территорию Украины.

В управляющей компании ГТС Украины также считают, что ситуация с газовым кризисом в Европе спровоцирована Газпромом, который пытается получить для себя преференции в процессе сертификации Северного потока-2.

Однако 16 декабря в Германии заявили, что сертификация Северного потока-2 не будет успешно завершена в первой половине 2022 года. Причиной тому является несоответствие структуры собственности проекта немецкому законодательству. Таким образом, запуск СП-2, скорее всего, не состоится до лета 2022 года.