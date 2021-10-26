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Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе

26 октября 2021, 07:00
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Действия Газпрома по ситуации с газовым кризисов в Европе продиктованы политическими целями, считает Михаил Крутихин.

Путин
Владимир Путин шантажирует Европу Северным потоком-2 и пытается добиться ее капитуляции – эксперт/ Reuters

Цена на газ в Европе выросла исходя из объективных причин, связанных с ростом стоимости топлива в Азии, куда начали прокачивать так называемые лишние объемы сжиженного газа. Далее к ситуации подключился Газпром, действия которого продиктованы политическими соображениями и указаниями из Кремля. На энергетический кризис в ЕС непосредственно влияет президент РФ Владимир Путин, который шантажирует Европу Северным потоком-2 и пытается добиться ее капитуляции. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что изначально цены на газ в Европе выросли по вполне понятным причинам, связанным с перенаправлением определенных объемов топлива на рынки Азии, где также повысились цены. На следующем этапе появился уже Газпром, который является политическим инструментом в руках Москвы и получает указания из Кремля.

"Цены на газ в Европе полезли вверх сначала по объективным причинам — когда цены повысились в Азии и туда устремился так называемый лишний сжиженный природный газ. А затем уже включился в дело "Газпром". А "Газпром" у нас не совсем коммерческая организация, потому что все, что он делал в этот период кризиса и что продолжает делать, — это не коммерческие дела, а дела, продиктованные политическими соображениями. И поскольку это политика, то прямое указание "Газпром" получает, естественно, из Кремля", - считает Крутихин.

По его словам, появляются основания утверждать, что к газовому кризису в Европе имеет отношение президент РФ Владимир Путин. К тому же он открыто говорит, что россияне обеспечат дополнительные поставки газа в ЕС исключительно путем магистрали Северный поток-2. И это можно назвать шантажом.

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"Вот в этом отношении можно говорить, что президент Путин имеет самое непосредственное отношение к тому, что сейчас происходит. И он это подтвердил в последних выступлениях. Он сказал: "Да, мы можем дать Европе дополнительный газ, где-то на 10% больше, чем сейчас, но этот газ должен идти через "Северный поток-2". То есть это формула шантажа", - добавил эксперт.Читайте такжеУкраина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа

Кроме того, он прокомментировал озвученную Зеленским инициативу Украины, которая готова обеспечить дополнительные 55 миллиардов кубометров газа в Европу через свою ГТС, причем с транзитной скидкой для Газпрома в 50%. По его мнению, Киев действует в своих коммерческих интересах, а Зеленский, по сути, отвечает на шантаж Путина. Если Россия не согласна на такие условия, то это означает, что Москва использует газ в качестве политического инструмента давления на Европу.

"На первый взгляд это чисто коммерческое объявление. Есть свободные мощности, Европа хочет дополнительный газ. Почему бы этот газ не получить Европе через украинскую территорию? И действительно предложено, по транзитному соглашению можно прокачать 40 млрд кубометров в год. Пожалуйста, говорит украинская сторона, мы еще 55 млрд можем пропустить. Более того, сделать 50% скидку. Я думаю, украинский президент прекрасно понимал, что это ответ на российский шантаж. И если Россия на такие условия не соглашается, то здесь никакой коммерции нет, а есть чисто политическая попытка заставить Европу капитулировать перед условиями Москвы", - подчеркнул Михаил Крутихин.

Газовый кризис в Европе

Евросоюз столкнулся с серьезным газовым кризисом с начала августа текущего года. Цена на газ в Европе резко взлетела и регулярно ставила новые рекорды. К примеру, 6 октября топливо на биржах подорожало и вовсе до 1924 долларов за тысячу кубометров.

В тот же день глава Кремля Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром готов дополнительно прокачать 15% газа в Европу. После этого цены на газ резко упали до 980 долларов.Читайте такжеЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

По данным на вторник, 26 октября, цена на газ на нидерландском хабе TTF составляет около 1000 долларов за одну тысячу кубических метров.

Шантаж Газпрома и запуск трубопровода СП-2

Газовый кризис в Европе продиктован целым рядом факторов, среди которых низкие запасы газа в подземных хранилищах после прошлогодней холодной зимы и позиция Газпрома, который намерен запустить свой газопровод СП-2 в обход Украины, и не хочет реализовать дополнительную прокачку газа через украинскую ГТС.

В Нафтогазе считают, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По словам руководителя украинской государственной компании Юрия Витренко, Россия на этот год забронировала меньше поставок газа путем ГТС Украины, а сейчас и вовсе открыто ставит ультиматум ЕС: либо дешевый газ и работа СП-2, либо проблемы с поставками газа через украинскую трубу и дефицит топлива.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рекордные цены на газ в Европе связаны с позицией Газпрома, который торгуется за преференции в условиях сертификации Северного потока-2.

viber
новости России Газпром Владимир Путин Северный поток-2 Михаил Крутихин Цена на газ в Европе
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