"Шел второй год спецоперации": Москву атаковал БПЛА, в РФ посмеялись над Путиным

Москву и Московскую область неизвестные беспилотники атаковали уже третий раз за месяц – россияне продолжают говорить о так называемых "красных линиях".

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В России после упавшего в Москве беспилотника потроллили Путина, который говорил: "Мы еще ничего не начинали" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Telegram-канал Shot

В стране-агрессоре России обвинили Украину в попытке ударить дроном по Москве ночью 28 июля. Никаких доказательств или обоснований обвинений нет. Неизвестный беспилотник был сбит ПВО российских оккупантов в Троицком административном округе, поселке Птичье.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, некий "вражеский беспилотник" ночью 28 июля пытался ударить по Москве и был сбит ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - сказал градоначальник.

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Также об атаке БПЛА отчитались и в Министерстве обороны оккупантов РФ. Там обвинили во всем, мол, "киевский режим".

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - написало оккупационное ведомство.

"Орлы посбивали"

Россияне в социальных сетях в истерике начали писать о том, что безопасность жителей РФ под вопросом, а атаки территории агрессора стали уже чем-то будничным – о "красных линиях" особо даже и не говорят.

Потроллили и директора Кремля Владимира Путина, "спецоперация" которого идет уже второй год.

Некоторые вспомнили и "боевых орлах", эскадрилью которых для борьбы с БПЛА предлагал создать один из депутатов Госдумы.

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Реакция россиян на атаку дронами Москвы 28 июля / Скриншот соцсети

Где упал беспилотник в Москве

Авторы Telegram-канала Shot опубликовали фотоснимки обломков беспилотника, который был сбит ночью в Троицком административном округе. Дрон якобы "был уничтожен" в 03:30 по местному времени в поселке Птичное.

Разрушений и пострадавших нет.

Также в РФ не знают, нес ли БПЛА боевой заряд.

Смотрите фото с места падения беспилотника в Москве:

Кадры упавшего в Москве беспилотника / Telegram-канал Shot

Кадры упавшего в Москве беспилотника / Telegram-канал Shot

Кадры упавшего в Москве беспилотника / Telegram-канал Shot

Атака Москвы дронами 24 июля

Утром 24 июля в разных районах города Москвы в РФ прогремели взрывы. Столица государства-оккупанта была атакована неизвестными БПЛА. Зафиксированы повреждения здания рядом с Минобороны оккупантов, еще один дрон попал в бизнес-центр.

У Шойгу обвинили в атаке на Москву Украину. Оккупанты сказали, что город был атакован "двумя летательными аппаратами".

По информации издания Украинская правда, атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Собеседник УП сказал, что все БПЛА долетели до целей.

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