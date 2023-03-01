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Шольц поразил заявлением о войне в Украине и войсках России

1 марта 2023, 22:18
Олаф Шольц пообещал, что Германия обеспечит постоянную военную поддержку Украине.
Олаф Шольц, Владимир Путин
Олаф Шольц, Владимир Путин / Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.

Как пишет агенство Анадолу, Кремль должен предпринять шаги для достижения мира.

"Очевидно, что Россия напала на Украину, и Россия - это та страна, которая должна что-то сделать сейчас. Она должна сделать шаг вперед, чтобы мир стал возможным, и то, что необходимо - это вывод войск", - заявил он.

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В то же время Шольц пообещал постоянную военную поддержку Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны. Мы проследим за тем, чтобы производство боеприпасов было активизировано. Для оружия, которое мы поставили сами, но также и для оружия, которое было передано из Восточной Европы", - заявил он.

При этом канцлер добавил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, в начале февраля канцлер Германии Шольц заявил, что Путин в ходе телефонных разговоров не угрожал ни ему, ни Германии. При этом Шольц, по его словам, неоднократно подчеркивал – именно Россия несет ответственность за войны против Украины.

Бывший глава правительства Британии Борис Джонсон рассказывал, как в феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного нападения России на Украину, он разговаривал с Путиным по телефону. И Путин вдруг стал угрожать Джонсону.

"В какой-то момент он (Путин, – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - сказал британский политик.

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война в Украине Олаф Шольц война России и Украины
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