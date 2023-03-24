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Шольц разнес пропаганду Путина и поставил России резкое условие по завершению войны с Украиной

24 марта 2023, 19:08
Лидеры Евросоюза поддерживают Владимира Зеленского и Украину и готовы помогать столько, сколько потребуется, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц, Путин
Путин не стремится к мирному завершению войны против Украины - Шольц / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Сообщения о якобы готовности директора страны-агрессора России Владимира Путина к мирным переговорам являются фейковыми. Он не ищет способов завершить войну против Украины политическим путем. Москва должна вывести свои оккупационные войска из Украины, после чего появится основа для заключения мира. В свою очередь, лидеры ЕС будут помогать Киеву столько, сколько нужно. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Укринформ, в пятницу, 24 марта, подводя итоги саммита Евросоюза, в своем выступлении он раскритиковал якобы "намерения" Путина по "мирным переговорам" и назвал такие сообщения фейком.

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяются в мире правыми коммуникационными сетями, но не имеют ничего общего с реальностью", - отметил Шольц.

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При этом он уточнил, что готов и дальше разговаривать с Путиным в случае необходимости, как это было раньше.

Также канцлер ФРГ добавил, что война должна завершиться выводом оккупационных войск России с территории Украины. Такой шаг должен стать основой для будущего мира.

"Совершенно понятно то, как эта война может завершиться: Россия должна вывести свои войска. Это станет основой возможности установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", - отметил Шольц.

Глава правительства Германии Олаф Шольц подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза заверили президента Зеленского в солидарности с Украиной и будут помогать стране столько времени, столько это будет необходимо.

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Заявления Шольца о Путина и поддержке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Позже Шольц сказал, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил сценария затяжных боевых действий. При этом он решительно добавил, что мир невозможен без вывода оккупационных войск РФ с территории украинского государства.

Также Шольц рассказал, что он продолжает регулярно разговаривать с российским директором Владимиром Путиным. Как сказал Шольц, разговоры проходят иногда без переводчика, а Путин ведет себя вежливо.

Война России против Украины:

Владимир Путин Олаф Шольц война России и Украины
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