Шойгу приехал и "проверил" оккупантов и "генерала-Армагеддона" Суровикина / whatisyournameinsider.com и УНИАН

Руководитель военного ведомства страны-агрессора, России, Сергей Шойгу приехал со внезапной инспекцией в командный пункт русских оккупационных войск ‒ и прослушал доклад местного бонзы, генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщила пресслужба русского Минобороны.

Как сообщают русские пропагандисты, Суровикин докладывал Шойгу о текущей обстановке, выполнении боевых задач, характере боев с украинскими войсками, и, якобы, по вопросам обеспечения мобилизированных по указам диктатора Путина.

Отдельные российские пропагандистские СМИ отдельно уточняют, что командный пункт Суровикина был расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации".

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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