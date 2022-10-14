Шойгу "щелкнут по носу": в РФ назвали имя нового министра обороны

Владимир Путин и Алексей Дюмин / tulapressa.ru

В случае дальнейших провалов в войне с Украиной министр обороны РФ Сергей Шойгу может слететь со своей должности.

Новым главой МО РФ может стать нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, говорят источники, которые близки к российскому руководству, пишет Верстка.

Издание подчеркивает, что смену руководства МО РФ лоббируют недовольные ходом боевых действий чиновники во главе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Отмечается, что в приватных разговорах Кадыров называет Дюмина "старшим братом" и открыто говорил, что хотел бы видеть его в кресле главы минобороны.

Источники не исключают, что Кремль может занять сторону Кадырова, а по словам источника издания "Шойгу надо было щелкнуть по носу".

Что известно о Дюмине

По некоторым данным Дюмин эвакуировал беглого президента Виктора Януковича.

С 2009 года он был адъютантом диктатора Путина, а с 2014 года его карьера стремительно пошла вверх и уже в конце 2015 года он получил должность заместителя министра обороны.

В 2016 года он был назначен на пост губернатора Тульской области, где и остается до сих пор.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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