Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков

Арнольд Шварцнеггер раскритиковал штурм Капитолия / Reuters

Бывший губернатор штата Калифорния, бизнесмен и актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал захват Капитолия, осудил действующего президента США Дональда Трампа и сравнил произошедшее с нацистскими погромами еврейских кварталов.

В обращении на Youtube он назвал бунт в Вашингтоне подобием Хрустальной ночи – когда в ноябре 1938 года в нацистской Германии прошли массовые погромы кварталов, где жили евреи. Точно так же как фашисты разрушили еврейские дома, предприятия и синагоги, здесь, в Америке, случился "день разбитого стекла", отметил Шварценеггер.

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"Но толпа не просто разбила окна Капитолия, а разрушила идеи, которые мы считали как само собой разумеющееся. И они не просто выломали двери, а попрали сами принципы, на которых стояла наша страна", – заявил экс-губернатор.

По словам Шварценеггера, Трамп пытался отменить результаты справедливых выборов и добивался переворота, вводя людей в заблуждение. Действующий президент является неудачным лидером и скоро потеряет свою актуальность, заявил актер.

Осудил Шварценеггер и своих коллег по партии – республиканцев.

"Некоторые члены моей партии из-за собственной бесхребетности никогда не увидят своих имен в истории, я гарантирую это", – отметил он.

В заключение бывший губернатор предложил избранному президенту США Джо Байдену свою поддержку и заявил, что верит, что "как бы мы не были потрясены событиями последних дней, мы станем сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можем потерять".

Беспорядки в США

Напомним, в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.

Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.

В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.

Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".