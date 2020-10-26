Силовики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя

В Беларуси к общенациональной забастовке присоединились школьники / TUT.BY.

В Беларуси 26 октября проходит общенациональная забастовка. Работники ряда белорусских предприятий отказались идти на работу. В знак солидарности к ним присоединились студенты и даже школьники.

Как сообщает местное издание TUT.BY силовики следят за протестами и готовятся к массовым задержаниям.

Забастовку в Беларуси поддержали школьники минской гимназии №36, №3 и №18. У 18-й гимназии очевидцы заметили несколько микроавтобусов.

"Силовики вывели кого-то, возможно школьников, с руками за спиной и посадили их в автозак", – говорится в сообщении.

Школьники вместе с учителями пели песню "Грай" и выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!".

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.

"Срок выполнения требований народного ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка - следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Белорусы знают: 26 октября главная работа - показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", - заявила Тихановская.

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