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Силовой сценарий Лукашенко: эксперт объяснил, как Беларусь превращают в тюрьму

11 декабря 2020, 02:49
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Белорусы массово выезжают из страны – это может спровоцировать настоящий гуманитарный кризис в государстве, считает Виталий Рымашевский.

Александр Лукашенко
Лукашенко готов и дальше идти по силовому сценарию в Беларуси - эксперт / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Запрет официального Минска на выезд из Беларуси свидетельствует о том, что режим Александра Лукашенко пытается остановить массовый выезд белорусов из страны. Такие действия показывают намерение властей идти по силовому сценарию и фактически превратить республику в тюрьму.

Об этом рассказал белорусский оппозиционный политик, политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала Украина 24, комментируя решение Минска временно закрыть границу на выезд из страны по причине эпидемии COVID-19.

По его словам, нет ничего общего между закрытием границ на выезд с эпидемией коронавирусной инфекцией. Если бы решение было принято из-за COVID-19, то власти наверняка акцентировали внимание на вопросах по въезду в страну. Такое решение связано с тем, что белорусы массово покидают Беларусь.

Как полагает Рымашевский, из страны уезжают бизнесмены, медицинские работники, интеллектуальная элита и студенты. Ситуация может привести к тому, что в Беларуси произойдет гуманитарный кризис.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

"По масштабу, по действиям Александра Лукашенко, можно судить о количестве тех людей, которые сегодня покидают либо готовы покинуть Беларусь. Беларуси грозит гуманитарный кризис, потому что в результате этих репрессивных действий и ухудшения экономики все меньше белорусов видят перспективы внутри страны", - считает Рымашевский.

Также он добавил, что подобные действия свидетельствуют о стремлении Лукашенко к силовому сценарию. Закрытие границы на выезд из страны действительно может указывать на то, что власти хотят превратить государство в тюрьму.

"Действия эти нельзя назвать ни законными, ни в рамках соблюдения прав человека. Недовольство граждан будет только усиливаться. Это еще одно свидетельство того, что Лукашенко готов и дальше идти по силовому сценарию. Закрытие границ, и тут можно согласиться со Светланой Тихановской, похоже на попытку сделать из Беларуси тюрьму", - подчеркнул политик.Читайте такжеАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти

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