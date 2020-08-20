Соратники Навального ответили на предложение по отправке на лечение за границу

Навального хотят отправиль на лечение за границу / Reuters

Представители штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого накануне отравили неизвестными веществами, попросил Кремль помочь в его лечении и отправке за границу.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", — написала в Twitter председатель Альянса врачей Анастасия Васильева.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов посодействовать с отправкой Навального на лечение за границу в условиях пандемии и закрытых границ.

По словам Васильевой, сейчас представители Навального пытаются получить медицинскую документацию и организовать его вывоз в столицу РФ. Соратники раскритиковали лечение оппозиционера в Омске и утверждают, что ему не сделали необходимые анализы для постановки диагноза.

Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".