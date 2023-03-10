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США и союзники заморозили более 58 млрд долларов российских олигархов

10 марта 2023, 08:07
В американском Министерстве финансов рассказали о заморозке более 58 млрд долларов США активов российских олигархов из-за войны в Украине.
Доллар, флаг России
Доллар, флаг России / коллаж фото УНИАН

США вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых гражданами страны-агрессора, РФ, которые находятся под санкциями. Такое сообщение появилось на официальному сайте Министерства финансов США.

Как говорится в тексте, американцы и их союзники отследили российские активы по всему миру и "жестко ограничили доступ россиян, попавших под санкции, в международную финансовую систему".

Также сообщается, что были арестованы, помимо всего прочего, элитная недвижимость и другие активы класса люкс, что оцениваются "во многие миллиарды долларов", яхты и другие суда, самолеты и другое имущество, расположенное по всему миру.

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"Поскольку агрессивная война России продолжается, члены REPO по-прежнему полны решимости возложить на Россию большие расходы. REPO продолжит выявлять, находить и замораживать активы россиян, находящихся под санкциями, с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны", - говорится в тексте.

Санкции против России

Вечером 24 февраля послы стран-членов ЕС согласовали 10-й пакет ограничений против РФ. Новые санкции, в частности, усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.

Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

Как сообщал Главред, в годовщину масштабного вторжения войск России в Украину президент США Джо Байден анонсировал "сюрприз" для РФ.

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