США нанесли контрудар с воздуха по боевикам Ирана на границе Сирии и Ирака

США совершили оборонительные точечные авиаудары по иранским группировкам в САР и Ираке / Reuters

Соединенные Штаты ударили с воздуха по объектам боевиков, которые базируются на границе Сирии и Ирана. В Пентагоне назвали действия Вашингтона ответом на атаки группировок на американские объекты и военный контингент в Ираке. Под американский удар попали сооружения и склады оружия. Решение о контрударе было принято президентом Джо Байденом. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"По решению президента Байдена, вооруженные силы США сегодня вечером совершили оборонительные точечные авиаудары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном боевиками в районе границы Ирака и Сирии",- цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.

При этом он добавил, что силы, которые обстреляли США, ранее с помощью дронов атаковали американских военных и объекты в Ираке.

Удар был нанесен по рабочим сооружениям на двух точках на территории Сирийской Арабской Республики и по точке на территории Ирака. В Минобороны Штатов утверждают, что этими объектами пользовались в том числе шиитские группировки "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухадаа".

Напомним, американский президент Джо Байден впервые одобрил авиационные удары по силам, которые Иран поддерживает в Сирии, еще в феврале. Во внешнеполитическом ведомстве Сирии в ответ заявили, что данный шаг является негативным сигналом о политике новой администрации Вашингтона. Байден проявил такую же реакцию на атаку американских объектов, как и 45-й президент США Дональд Трамп.