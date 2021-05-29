США пообещали Лукашенко "увесистый подзатыльник" / Reuters

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что также будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.

Как известно, санкции против Беларуси готовит и Украина - в Совет нацбезопасности и обороны Украины передан санкционный пакет по белорусскому кейсу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Читайте такжеЛукашенко о Протасевиче: этот подонок убивал людей в братской УкраинеРанее лидеры стран Евросоюза во время очередного саммита решили расширить экономические санкции против Беларуси, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Все началось после того, как 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.