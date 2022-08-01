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США предоставят Украине пакет военной помощи на 550 млн долларов

1 августа 2022, 21:47

В скором времени в Белом доме одобрят очередную помощь нашей стране.

HIMARS, США
США предоставят Украине новый пакет помощи / Википедия, pixabay

В понедельник, 1 августа, Администрация лидера США Джо Байдена одобрит новый пакет военной помощи для Украины на 550 млн долларов, заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли обсудили нашу поддержку с украинской стороной. И проинформировали о новом пакете на 550 млн долларов военной помощи, которую администрация Байдена одобрит сегодня", - отметил он.

Что войдет в состав нового пакета помощи от США

По словам Джона Кирби, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 155-мм артиллерии.

Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Ранее мы сообщали о том, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ войскам РФ отыскать, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны охотиться на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ постараются уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

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