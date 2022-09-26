США предварительно согласовали выделение Украине 12 млрд долларов - Reuters

Конгресс одобрил предоставление Украине 12 млрд / коллаж ua.depositphotos.com

Власти США уже предварительно согласовали предоставление нашей стране нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов, пишет издание Reuters.

К соответствующему соглашению пришли конгрессмены в ходе обсуждения нового законопроекта о временных расходах США. Один из источников также отметил, что этим законом также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов. В пятницу Конгрессу предстоит принять закон о расходах, который также будет финансировать широкий спектр программ правительства США.

Военная помощь Украине от США

США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон предоставит Украине ракеты большой дальности, американцы, дескать, перейдут красную черту и станут стороной конфликта.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - отметила Захарова и разразилась угрозой "ответа" со стороны Москвы.

15 сентября президент Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркнули, что американцы будут поддерживать Киев в войне с Москвой столько, сколько понадобится.

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