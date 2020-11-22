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США разорвали Договор по открытому небу и выдвинули громкое обвинение против РФ

22 ноября 2020, 18:20

Россия не выполняет свои обязательства, подчеркнул Майк Помпео.

Помпео
Майк Помпео / Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом написал в Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.

В свою очередь в Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции Говорит Москва.

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Напомним, в мае 2020 года США объявили о решении выйти из Договора об открытом небе.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В соответствии с Договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полёты проводятся на уведомительной основе. Самолёты наблюдения не оснащены вооружением. Установленная на них аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в Договоре.

новости России новости США Дмитрий Песков Майк Помпео
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