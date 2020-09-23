США ударили по России санкциями из-за вмешательства в дела Украины

США ударили по России санкциями / УНИАН

Министерство финансов США в среду, 23 сентября, добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Среди попавших под санкции — живущие в Санкт-Петербурге Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин.

Также под санкции попали Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, которые находятся в Центральной Африканской Республике, и Никита Ковалевский, который живет в Финляндии.

Среди компаний, против которых США ввели ограничения, — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY из Финляндии, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.

Отметим, в заявлении Минфина говорится, что введены санкции против "сети российского оперативника, связанного с Кремлем" Евгения Пригожина, бизнесмена, связанного с президентом России Владимиром Путиным.

"Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции в глобальном масштабе", - цитирует сайт Минфина госсекретаря Стивена Т. Мнучина.

На сайте Минфина отметили, что "Пригожин также считается менеджером и финансистом российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, уполномоченной службы Министерства обороны России, уполномоченной OFAC, которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Из-за его причастности к этой деятельности и его связей с российским правительством Пригожин уже включен в список в соответствии с Указом 13848 (вмешательство в выборы); E.O. 13694, с изменениями, внесенными Э. 13757 (киберактивность); и Э. 13661 (деятельность в Украине)".

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