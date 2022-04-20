США значительно расширили санкции против России: кто попал в список

Санкции нацелены на компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.
США расширили санкции против России. В ограничительный список внесли еще около 30 физических и 40 юридических лиц, в том числе бизнесмена Константина Малофеева и Транскапиталбанк, пишет Министерство финансов США.
Как отмечается в пресс-релизе Минфина, санкции нацелены на компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.
Кроме того, Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые причастны к подавлению противоположного мнения в России и за рубежом, а также причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины и нарушениям прав человека на Донбассе.
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Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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