Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево

Алексей Навальный прощается с супругой перед задержанием / Фото твиттер Тимура Олевского

Российский оппозиционер Алексей Навальный после задержания в аэропорту Шереметьево находится в отделе полиции в Химках под Москвой. Адвоката к нему пустят утром 18 января.

Об этом сообщил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

По словам Волкова, вечером адвоката не пустили к Навальному.

"Навальный во втором отделе полиции УВД по г. Химки. Адрес: Химки, Проспект Мира, 23А. Адвоката не пускают; обещают в 9 утра пустить", - написал Волков.

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