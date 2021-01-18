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Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево

18 января 2021, 06:27
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Адвоката к российскому оппозиционеру должны пустить утром 18 января.

Алексей Навальный
Алексей Навальный прощается с супругой перед задержанием / Фото твиттер Тимура Олевского

Российский оппозиционер Алексей Навальный после задержания в аэропорту Шереметьево находится в отделе полиции в Химках под Москвой. Адвоката к нему пустят утром 18 января.

Об этом сообщил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

По словам Волкова, вечером адвоката не пустили к Навальному.

"Навальный во втором отделе полиции УВД по г. Химки. Адрес: Химки, Проспект Мира, 23А. Адвоката не пускают; обещают в 9 утра пустить", - написал Волков.

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Отравление Навального и его возвращение в Россию - о чем ранее писал Главред:

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

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