Стало известно, на что может рассчитывать Украина в случае президентства Байдена

Джо Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания главой Белого дома.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах 2020 будет добиваться окончания войны на Донбассе и будет помогать Украине защищаться от агрессии России.
Об этом говорится в Видении Джо Байдена отношений США с Украиной.
"Джо Байден понимает, что Дональд Трамп не понимает: что Украина борется за отстаивание своей независимости и суверенитета; что успех Украины будет вкладом в стабильность и безопасность Европы, что в свою очередь является интересом США. Байден будет настаивать на окончании конфликта в Украине, работая с европейскими партнерами в поддержке Украины, которая стремится защитить свой суверенитет, демократию и светлое будущее, которого она заслуживает", – говорится в сообщении.
Байден пообещал предоставить военную помощь Украине, включая летальное оружие для самозащиты от России. Кандидат в президенты США также пообещал привлечь правительство Украины, бизнес и лидеров гражданского общества для борьбы с коррупцией и консолидации общества, которому по душе верховенство права.
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Выборы в США - что известно:
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
- По данным опроса Financial Times от 8 сентября, разрыв между кандидатами составляет 8% в пользу "демократа" Джо Байдена.
- Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что с точки зрения интересов Украины, выгоднее, чтобы у власти остался Трамп, потому что его команда более жесткая по характеру, чем команда Байдена.