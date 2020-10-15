Стало известно, на что может рассчитывать Украина в случае президентства Байдена

Джо Байден пообещал помогать Украине защищаться от агрессии России / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах 2020 будет добиваться окончания войны на Донбассе и будет помогать Украине защищаться от агрессии России.

Об этом говорится в Видении Джо Байдена отношений США с Украиной.

"Джо Байден понимает, что Дональд Трамп не понимает: что Украина борется за отстаивание своей независимости и суверенитета; что успех Украины будет вкладом в стабильность и безопасность Европы, что в свою очередь является интересом США. Байден будет настаивать на окончании конфликта в Украине, работая с европейскими партнерами в поддержке Украины, которая стремится защитить свой суверенитет, демократию и светлое будущее, которого она заслуживает", – говорится в сообщении.

Байден пообещал предоставить военную помощь Украине, включая летальное оружие для самозащиты от России. Кандидат в президенты США также пообещал привлечь правительство Украины, бизнес и лидеров гражданского общества для борьбы с коррупцией и консолидации общества, которому по душе верховенство права.

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