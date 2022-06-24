Статус кандидата в ЕС для Украины – дело Европы: у Путина сделали заявление о решении Евросовета

Турция уже десятки лет кандидат на вступление в ЕС, но прогресса нет - Песков / Коллаж Reuters, УНИАН

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз является внутренним европейским делом. По его словам, главное, дескать, чтобы вопрос не приводил к, мол, "проблемам" в отношениях Киева и Кишинева с Россией. При этом он язвительно понадеялся, что государства, дескать, не присоединятся к ЕС.

"Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно", - цитирует спикера кремлевской администрации государства-агрессора Интерфакс.

Читайте такжеВступление в Евросоюз – суверенное дело Украины, властей и украинского народа – ПутинТакже замглавы АП РФ утверждает, что для России, мол, главное, чтобы из-за сближения Украины и Молдовы с ЕС, дескать "не ухудшились" отношения с Россией.

"Чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно подпорчены", - говорит Песков.

Кроме того, он едко высказался по поводу самого статуса страны-кандидата в ЕС. Дескать, Турция уже десятки лет находится таком положении, но "никуда не двинулась"

"Здесь возможны разные нюансы", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Украина стала страной-кандидатом на вступление в ЕС

Европейский совет 23 июня принял решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что такой вердикт стал историческим моментом на пути евроинтеграции Украины и Молдовы, заявка которой также была одобрена.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переломным моментом в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС стал визит Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Киев. Повлиял и разговор европейских политиков с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Владимир Зеленский отметил, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС позволило Киеву сделать серьезный шаг на сближение с Евросоюзом. По словам гаранта, Украина станет равноправным партнером для европейских стран.

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