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Статус "спонсор терроризма" та крах СП-2: в США пригрозили РФ из-за вторжения в Украину

16 декабря 2021, 16:39

В Сенате США пригрозили России из-за возможного вторжения в Украину.

Сенат США
Сенат США / Reuters

В Сенате США предложили предоставить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.

Как заявили в комитете сената по международным отношениям, если Россия введет войска на территорию Украины то в США намерены объявить статус "спонсора терроризма".

"Поскольку Украина столкнулась с очередным наращиванием российских войск у границы и угрозой вторжения, США должны сделать все возможное, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые ей для самообороны", - сказал глава комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Поддержка Украине

Риш также презентовал свой проект "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны". Инициативу республиканца поддержали еще восемь сенаторов, в том числе старший республиканец в комитете сената по вооруженным силам, Марко Рубио и зампредседателя комитета по разведке Пэт Туми.

"Мы месяцами наблюдали за наращиванием российской военной мощи вокруг Украины, ясно понимая, что Путин намеревается нарушить суверенитет Украины. Несмотря на это, администрация Байдена заявляет, что не предпримет никаких действий до вторжения Путина, а к тому времени для наших друзей в Украине будет уже слишком поздно. Этот закон побуждает президента Байдена ускорить оказание военной помощи Украине для сдерживания России до ее вторжения. Такая помощь напомнит Путину, что любая попытка аннексировать Киев будет иметь реальные и конкретные последствия", - заявил другой сенатор Инхоф.

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По словам Джима Риша, он решил представить эту инициативу в связи с "бездействием" администрации президента-демократа США Джо Байдена.

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При этом Пэт Туми заявил, что "простая угроза санкций не остановит Россию в ее планах по вторжению в Украину. Администрация должна немедленно предпринять конкретные шаги по оказанию помощи Украине, наложив санкции на газопровод Северный поток-2.

Военная помощь США Украине

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Также в Украину могут отправить военных советников.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки в оборонный бюджет.

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Сенат США военная помощь Северный поток-2
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