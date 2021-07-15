Статья Путина об Украине: бывший депутат Госдумы объяснил планы хозяина Кремля

Задача Путина – присоединение новых территорий к РФ, - российский политик / Reuters

Содержание статьи президента России Владимира Путина об Украине указывает на то, что глава Кремля ставит перед собой задачу не объединения "братских народов", а присоединения новых территорий к российскому государству. При помощи манипуляции историческими фактами он показал свое намерение командовать украинским государством. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что публикация Путина содержит манипулятивные материалы и показывает намерения российского президента руководить украинским государством.

"Честно говоря, ничего нового для себя я в этой статье не увидел. Понятно, что он подтасовал исторические факты, но это все политический язык прошлого века - "Россия и Украина единый народ" и так далее. На самом деле, все, что я увидел в этой статье - это то, что он хочет командовать в Украине", - считает Гудков.

Также он добавил, что Путина интересует не объединение народов, а исключительно приобретение новых территорий. Мнение россиян в такой ситуации не интересует российского президента.Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в Украине

"Поэтому на самом деле он не желает объединения никаких народов, он хочет просто новых территорий, потому что он живет еще в прошлом веке, где есть метрополии и колонии... Что значит единый народ? Даже русский народ – какой он единый? Мы с Путиным совершенно не едины, мы с ним оппоненты. Я считаю, что Путин не только не беспокоится об объединении двух народов, он вообще не ставит российский народ во внимание", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

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Статья Путина об Украине

Статья президента России Владимира Путина об Украине была опубликована 13 июля. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Кроме того, Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.

Владимир Путин в ответ заявил, что перед встречей президентов России и Украины, украинские власти должны детально ознакомиться с его статьей.