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Сторонница Путина предложила выгнать Турцию из НАТО и сделала прогноз по вторжению России в Украину

6 декабря 2021, 12:34
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Сейчас НАТО не способен принимать новые государства в оборонительный альянс, сказала Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен
Путин не пойдет на ошибку, связанную с военным вторжением России в Украину - Ле Пен / Reuters

Лидер ультраправой партии Франции Национальное объединение Марин Ле Пен полагает, что Североатлантический альянс не способен на интеграцию новых государств. По ее мнению, для того чтобы Украина вступила в блок, оттуда нужно "выпроводить" Турцию. При этом она не верит в новую военную операцию Москвы против Киева.

В интервью Rzeczpospolita в ответ на вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО, она сказала, что сначала нужно обсудить исключение из блока Турции.

"Сначала из него нужно выпроводить Турцию", - утверждает Ле Пен.

По ее словам, сейчас коллективный блок безопасности Запада не способен к интеграции новых государств.

"Я также не думаю, что в нынешнем состоянии НАТО может принять какое-либо новое государство", - добавила политик.

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Кроме того, она считает, что президент РФ Владимир Путин не допустит ошибку, связанную с военным вторжением в Украину. Действия Москвы, связанные с маневрами войск у границ украинского государства она связала с попыткой Запада, дескать, нарушить влияние России на Украину.Читайте такжеУкраина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую ​​ошибку. Но я также считаю, что в этом деле ЕС сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина входит в сферу влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы сегодня являемся. А мы все должны вместе бороться с нависающей над Европой реальной угрозой: угрозой исламизма", - подчеркнула Марин Ле Пен.

Напомним, лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен поддерживает политику президента России Владимира Путина, признает оккупированный Крым российским и выступает за снятие санкций с Москвы.

Войска России у границ Украины

Журналисты The Washington Post и Politico публиковали материалы, в которых речь шла о стягивании войск России к границам Украины. Для подтверждения своей информации они также обнародовали спутниковые снимки передислокации российских подразделений.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Киеве опасаются военного вторжения России. По его словам, обстановка похожа на ситуацию начала 2014 года, когда россияне захватили Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что передислокация войск России неподалеку от границ Украины связана с, дескать, угрозами со стороны НАТО. В Москве "обеспокоены" такой ситуацией и настаивали на переговорах Путина с американским президентом Байденом.

Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Стороны обсудят ситуацию с войсками РФ у границ Украины. Как уточнили в Белом доме, Байден подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также утверждал, что Россия может предоставить Украине гарантии безопасности в случае реализации Минских соглашений по Донбассу.

Немецкие журналисты издания Reuters опросили ряд экспертов и пришли к выводу, что военное вторжение России в Украину вряд ли состоится. Маневры Москвы, по всей видимости, направлены на демонстрацию Кремлем "красных линий" в отношении украинского государства.

viber
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