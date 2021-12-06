Сторонница Путина предложила выгнать Турцию из НАТО и сделала прогноз по вторжению России в Украину

Сейчас НАТО не способен принимать новые государства в оборонительный альянс, сказала Марин Ле Пен.
Лидер ультраправой партии Франции Национальное объединение Марин Ле Пен полагает, что Североатлантический альянс не способен на интеграцию новых государств. По ее мнению, для того чтобы Украина вступила в блок, оттуда нужно "выпроводить" Турцию. При этом она не верит в новую военную операцию Москвы против Киева.
В интервью Rzeczpospolita в ответ на вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО, она сказала, что сначала нужно обсудить исключение из блока Турции.
"Сначала из него нужно выпроводить Турцию", - утверждает Ле Пен.
По ее словам, сейчас коллективный блок безопасности Запада не способен к интеграции новых государств.
"Я также не думаю, что в нынешнем состоянии НАТО может принять какое-либо новое государство", - добавила политик.
Кроме того, она считает, что президент РФ Владимир Путин не допустит ошибку, связанную с военным вторжением в Украину. Действия Москвы, связанные с маневрами войск у границ украинского государства она связала с попыткой Запада, дескать, нарушить влияние России на Украину.Читайте такжеУкраина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы
"Я не думаю, что Путин пойдет на такую ошибку. Но я также считаю, что в этом деле ЕС сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина входит в сферу влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы сегодня являемся. А мы все должны вместе бороться с нависающей над Европой реальной угрозой: угрозой исламизма", - подчеркнула Марин Ле Пен.
Напомним, лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен поддерживает политику президента России Владимира Путина, признает оккупированный Крым российским и выступает за снятие санкций с Москвы.
Войска России у границ Украины
Журналисты The Washington Post и Politico публиковали материалы, в которых речь шла о стягивании войск России к границам Украины. Для подтверждения своей информации они также обнародовали спутниковые снимки передислокации российских подразделений.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Киеве опасаются военного вторжения России. По его словам, обстановка похожа на ситуацию начала 2014 года, когда россияне захватили Крым и Донбасс.
Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что передислокация войск России неподалеку от границ Украины связана с, дескать, угрозами со стороны НАТО. В Москве "обеспокоены" такой ситуацией и настаивали на переговорах Путина с американским президентом Байденом.
Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Стороны обсудят ситуацию с войсками РФ у границ Украины. Как уточнили в Белом доме, Байден подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также утверждал, что Россия может предоставить Украине гарантии безопасности в случае реализации Минских соглашений по Донбассу.
Немецкие журналисты издания Reuters опросили ряд экспертов и пришли к выводу, что военное вторжение России в Украину вряд ли состоится. Маневры Москвы, по всей видимости, направлены на демонстрацию Кремлем "красных линий" в отношении украинского государства.