Страна превратится в Северную Корею: эксперт раскрыл последствия новых санкций против Беларуси

Западные санкции не пугают лично Лукашенко, но они очень сильно отразятся на белорусском народе / Reuters

Из-за новых санкций, которые планирует принять Евросоюз в отношении Беларуси, страна войдет в режим тесной интеграции Россией. По сути, это будет означать поглощение белорусской экономики российской. В противном случае Беларусь превратится в Северную Корею.

Такое мнение озвучил Главреду политический эксперт Аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

По его словам, в случае отключения Беларуси от системы SWIFT вся торговля страны будет идти через Россию, а Лукашенко будет отводиться роль генерал-губернатора.

"Если вдруг Лукашенко откажется передавать белорусскую экономику россиянам (хотя, в принципе, у него нет других вариантов), Беларусь превратится в Северную Корею. То есть это будет полностью закрытая страна, которая в своем развитии вернется к XIX веку. Белорусское население Лукашенко переведет на картофель, сало и огурцы, а те белорусы, которые не будут соглашаться с таким положением дел, будут вынуждены уехать из страны", - считает эксперт.

Октисюк напомнил, что основными торговыми партнерами Беларуси сегодня являются Россия, Украина, Китай, Германия и Польша.

"Соответственно, если сейчас для нее закроются европейский и украинский рынки для сбыта белорусской продукции останется только российский, азиатский рынки и, возможно, еще африканский. Потери при этом будут очень ощутимы", - сказал эксперт.

Лукашенко больше будет не в состоянии тратить огромные средства из госбюджета на бюрократический и силовой аппарат, армию и чиновников.

"Или же, если он не захочет урезать эти расходы, в Беларуси останутся одни чиновники, военнослужащие и силовики. В таком случае не исключаю, что Лукашенко придется перейти на продовольственные расчеты с населением, возможно, картофелем и огурцами. Подчеркиваю, лично Лукашенко эти санкции не напугают, как и любые другие. Белорусский Ким Чен Ын будет сидеть себе у власти, а общество будет страдать", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, в Европейском Союзе намерены ввести санкции в отношении более чем 70 человек и организаций Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Эти меры являются очередным шагом ЕС на серию репрессивных действий со стороны белорусских властей.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Беларуси "государственным угоном" и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.